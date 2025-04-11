Зазначимо, що ця "Коаліція можливостей" доповнює вісім інших коаліцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Німеччини.

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Чим займатиметься "Коаліція можливостей"

За даними німецького Міноборони, "Коаліція можливостей" розширюватиме спроможності України в забезпеченні власної комунікації, розвідці та порушеннях комунікацій противника, захисті від дронів, а також в ефективності власних систем озброєння.

Там додають, що отриманні знання будуть використані для подальшого розвитку можливостей Бундесверу. У міністерстві пояснюють, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, цивільного населення.

Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників,

– йдеться у повідомленні Міноборони Німеччини.

Зазначимо, що 11 квітня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Саме під час нього було вирішено надати державі нові пакети допомоги та створити коаліцію "Радіоелектронна боротьба".