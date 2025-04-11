Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн".

До теми Військова допомога та коаліція РЕБ: перші деталі із засідання "Рамштайн" у Брюсселі

Що заявив Пісторіус про мир в Україні

За підсумками зустрічі Пісторіус заявив, що Україна повинна отримувати військову допомогу Заходу, щоб бути здатною дати відсіч російським окупантам. Ба більше, міністр оборони Німеччини наголосив, що не варто сподіватися на швидкий мир в Україні.

Мир в Україні видається недосяжним в найближчому майбутньому,

– заявив Пісторіус.

Водночас міністр оборони Німеччини розповів про плани про подальшу військову підтримку України, аби наша держава змогла продовжувати боротьбу. За словами Пісторіуса, країни-партнери будуть продовжувати надавати підтримку.

Пісторіус додав, що нині стратегічна мета Заходу – не дозволити Кремлю нав'язати Україні свою диктатуру та не зламати спротив українців.

До слова, раніше у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги для України, запланованої на 2025 рік. Так, Німеччина передасть нашій державі ще 4 системи ППО IRIS-T, а також 30 ракет для ЗРК Patriot.

Крім того, в рамках підтримки Україна також отримає дрони, бойові машини, танки, артилерійські системи, радари та снаряди.