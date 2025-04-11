У Брюсселі 11 квітня проходить заплпноване засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Під час заходу партнери вирішили надати Україні нові пакети допомоги Україні, а також створили ще одну коаліцію "Радіоелектронна боротьба".