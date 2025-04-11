Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи в формате "Рамштайн".

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Что заявил Писториус о мире в Украине

По итогам встречи Писториус заявил, что Украина должна получать военную помощь Запада, чтобы быть способной дать отпор российским оккупантам. Более того, министр обороны Германии подчеркнул, что не стоит надеяться на быстрый мир в Украине.

Мир в Украине представляется недостижимым в ближайшем будущем,

– заявил Писториус.

В то же время министр обороны Германии рассказал о планах о дальнейшей военной поддержке Украины, чтобы наше государство смогло продолжать борьбу. По словам Писториуса, страны-партнеры будут продолжать оказывать поддержку.

Писториус добавил, что сейчас стратегическая цель Запада – не позволить Кремлю навязать Украине свою диктатуру и не сломать сопротивление украинцев.

К слову, ранее в Германии раскрыли детали новой военной помощи для Украины, запланированной на 2025 год. Так, Германия передаст нашему государству еще 4 системы ПВО IRIS-T, а также 30 ракет для ЗРК Patriot.

Кроме того, в рамках поддержки Украина также получит дроны, боевые машины, танки, артиллерийские системы, радары и снаряды.