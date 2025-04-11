Про це заявив Рустем Умєров під час пресконференції за підсумками "Рамштайну", повідомляє 24 Канал.

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Умєров про "Рамштайн"

Умєров наголосив, "Рамштайн" – дуже важлива платформа для нашої держави. Адже це основна платформа для поставок озброєння, військової техніки й боєприпасів.

Міністр підкреслив, кожна країна, яка надає нам таку підтримку, є дуже важливою. Додав, говорили з керівниками всіх коаліцій – наразі їх 9.

До речі, 11 квітня підписали угоду про нову коаліцію з РЕБ. Посадовець запевнив, будемо продовжувати співпрацю з усіма.

Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК. Це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше,

– заявив Умєров.

Також зауважив, що в зустрічі Контактної групи з питань оборони України взяли участь міністри з країн Європи, Азії та США. Українська сторона поінформувала партнерів про безпекову ситуацію, презентувала ключові потреби нашої держави, – як термінові, так і довгострокові.

Глава Міноборони зазначив, що фокус уваги на цьому засіданні був зосереджений на поставках засобів протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, постачанні ракет, артилерії, боєприпасів, броньованої техніки. Окрім того, продовженні фінансування.

"Дуже вдячний партнерам за підтримку. Сьогодні ми отримали 21 мільярд євро. І це дуже потужні пакети та суттєва підтримка", – підкреслив Умєров.