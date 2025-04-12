Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что украинский лидер озвучил о готовности Украины покупать оружие у США.

Смотрите также "Это будет новый формат": следующая встреча оружейных коалиций "Рамштайн" может состояться в Украине

Что могло заинтересовать США?

Президент Зеленский заверил, что деньги для закупки вооружения будут найдены. Политтехнолог отметил, что как раз в рамках "Рамштайна" найти их проще, потому что есть страны, которые готовы выделять средства для этого.

Думаю, что к Гегсету прибежал сразу Бессент и сказал: "Так да так так, надо зарабатывать" или же лично Трамп сказал: "О, Зеленский готов заплатить 50 миллиардов, скорее беги продай им что-нибудь". Если это так, то это хорошие новости для Украины,

– считает Шейтельман.

Политтехнолог отметил, что есть также страны (в частности Норвегия и Германия), которые были готовы увеличить военную помощь для Украины. Норвегия увеличила ее на 5 миллиардов долларов, Германия – на 6 миллиардов евро.

"Соответственно, на эти деньги надо что-то покупать. Норвежцы сами не изготавливают на такую сумму оружие, поэтому был план покупать его в третьих странах или давать эти средства Украине для собственного производства", – рассказал Шейтельман.

Закупка оружия в США, по убеждению политтехнолога, спасла бы наше государство, если Трамп не даст заднюю. Американский президент в начале своей каденции заявлял, что он не будет поставлять новые пакеты помощи Украине, а вот продавать оружие Европе для передачи его нашему государству – готов.

Напомним, что результатом 27-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" стал ряд решений союзников Украины предоставить ей помощь. В частности Германия передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к ним, 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Великобритания предоставит помощь на 450 миллионов фунтов стерлингов, Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 миллиард евро, а Дания о пакете стоимостью почти 900 миллионов евро. Литва планирует выделить 20 миллионов евро на закупку боеприпасов. Эстония предоставит 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, сухие пайки для ВСУ. Нидерланды выделят 150 миллионов евро на усиление ПВО Украины.