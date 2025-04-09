Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Украина готова купить у США большой пакет оружия

Зеленский заявил, что Украина передавала американской стороне данные о большом пакете оружия, который Киев хочет купить. Что конкретно вошло в этот перечень – неизвестно. Таким образом, Украина не рассчитывает, что США будут предоставлять военную помощь безвозмездно.

Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности,

– сказал Зеленский на встрече с журналистами.

Украина хочет и готова платить за помощь США.

9 апреля Александр Сырский ответил, какую роль сейчас играет военная поддержка со стороны партнеров. Главком подчеркнул, что Украина усиливает независимость в производстве оружия и помощь США уже не является решающей.