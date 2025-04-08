Техника и люди уже покидают базу. Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа сказал 24 каналу, что, возможно, это лишь временные действия, но они подтверждают стиль политики Дональда Трампа.

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Почему базу переносят

"Это символический знак, что администрация Дональда Трампа больше не хочет помогать Украине. Это было ключевое место, с которого США распределяли помощь", – заметил Петр Кульпа.

На фоне таких новостей, появилась информация, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Это половина контингента, который развернул Джо Байден в 2022 году для укрепления стран, граничащих с Украиной.

Политика Трампа и его решение об увеличении тарифов свидетельствуют об эскалации. Это торговая война, которая напрямую связана с безопасностью. Мы об этом забыли,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Сейчас администрация Трампа сворачивает гарантии безопасности, которые существовали в мире еще с 1980-х годов. Это может привести к кинетическому военному конфликту США с Китаем. Это будет или напрямую, или через прокси.

Если все-таки начнется конфликт на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты будут нуждаться в армиях, которые есть в Европе. Говорится о 80 тысячах бойцов. Тогда Владимир Путин сможет делать с Европой все, что ему захочется,

– сказал Петр Кульпа.

На пути этому сегодня стоит украинская армия и решение Европы. Если она просто подчинится Америке, то это лишь усилит конфронтационную политику Трампа.

Американцы, со своей стороны, будут убеждать европейцев, что их безопасность остается гарантированной. Но такие заявления никто не воспринимает серьезно. Все понимают, что ситуация может кардинально измениться.

К слову, в Польше заявили, что знали о выводе американских сил из аэропорта "Ясенка". Это обсудили еще в июле 2024 года. Теперь за деятельность хаба будет отвечать НАТО, а Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине.