Об этом Косиняк-Какмыш заявил во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала.

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Почему НАТО теперь будет контролировать военную помощь Украине

По словам польского министра, такое решение приняли еще во время саммита НАТО в 2024 году. Тогда союзники решили отойти от лидерства США в помощи Украине. Поэтому миссия по поддержке Украины, включая военную помощь и логистическое обеспечение, будет под контролем НАТО, а не отдельных стран.

Это решение, фактически, было принято в июле 2024 года на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне. Тогда союзники совместно решили, что миссия по оказанию поддержки Украине, военной помощи, а также логистического обеспечения, которую выполняет хаб в "Ясенке", будет больше под контролем альянса, чем коалиции отдельных стран, таких как США, Польша или другие. Это будет операция НАТО, обеспечена отдельными союзниками, которых определит командование НАТО. Процесс внедрения этого решения начался сразу после саммита,

– сказал Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что сейчас к защите хаба приобщены военные из Германии, Норвегии, Великобритании и других стран. В то же время, американские партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь.

"Это не меняет того факта, что американская сторона оказывает помощь, которая была разблокирована несколько недель назад после недельного перерыва. Она продолжается, как в форме предоставления информации, так и в форме передачи оборудования", – заявил министр.

Косиняк-Камыш отметил, что американские военные остаются в Польше и это решение уже принято со стороны американской администрации. Со своей стороны Польша предложила США базы, куда могут передислоцироваться военные.

Мы рады, что они выбирают польские военные базы местом своей дислокации,

– добавил Косиняк-Камыш.

Министр обороны также отметил, что в США "существует приверженность" к восточному флангу. Сейчас в Европе находится 85 тысяч американских солдат, 10 тысяч из которых – в Польше. Владислав Косиняк-Камыш отказался называть потенциальные базы, куда могут перевести солдат США. Это анонс сделает Вашингтон.