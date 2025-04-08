Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC.

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Зачем США хотят вывести войска из Европы

В 2022 году Байден отправил в Восточную Европу 20 тысяч военных, которые должны были укрепить границы НАТО после нападения России на Украину. Теперь же США могут вернуть половину этих сил.

Речь идет прежде всего о Румынии и Польше. Но это вызывает беспокойство на обоих континентах, поскольку Америка будто отворачивается от давних союзников.

По мнению экспертов, россияне оценят сокращение численности американских сил как ослабление сдерживания, и это усилит их готовность различными способами вмешиваться в Европу. Сейчас в Европе дислоцируются около 80 тысяч американских военных.

Новая администрация Трампа считает, что следует уделять больше внимания Китаю, мол, Индо-Тихоокеанский регион является высшим стратегическим приоритетом. Поэтому сокращение присутствия военных США в Европе высвободит ресурсы и сэкономит деньги для армии. Америка пытается увеличить инвестиции в инновационное оборудование и оружие.