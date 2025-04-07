Немецкий общественный вещатель ZDF провел расследование под названием "Шпионаж, диверсии, фейковые новости - война Путина против нас". В нем указывают на возможную причастность России к резонансным нападениям, которые случались незадолго до важных событий в политической жизни Германии, передает 24 Канал.

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Подозрительные поисковые запросы из России

13 февраля 2025 года в Мюнхене автомобиль въехал в толпу демонстрантов демонстрантов, в результате погибли 37-летняя женщина с двухлетней дочерью. Ранее, 22 января, в Ашаффенбурге, двухлетний ребенок и 41-летний мужчина стали жертвами нападавшего, который набросился на детсадовскую группу с ножом в парке. Эти оба события произошли незадолго до выборов в Бундестаг 23 февраля.

Также в мае 2024 года за месяц до выборов в Европейский парламент было совершено нападение на участников антиисламского митинга в Мангейме, во время которого погиб полицейский и был ранен критик ислама Михаэль Штюрценбергер.

Во всех трех случаях преступники были мигрантами. Это дало основания ультраправой партии Альтернатива для Германии разжечь свои антимиграционные нарративы.

Справка: Альтернатива для Германии – пророссийская партия, которая выступает против военной помощи Украине.

Следствие рассматривало различные причины этих нападений: от исламизма до психологических проблем подозреваемых.

Впрочем, ZDF предложило новый подход к расследованию насильственных инцидентов. Вместе с интернет-исследователем Стивеном Брошартом вещатель обнаружил "подозрительные поисковые запросы из России" незадолго до упомянутых атак.

Так, нападение в Мангейме появился в поисковых запросах еще до того, как он произошел. За четыре дня до нападения из России поступали поисковые запросы "террористическая атака в Мангейме". Другие поисковые запросы включали такие фразы, как "нападение в Германии", "нападение на Михаэля Штюрценбергера" и "Михаэль Штюрценбергер ранен ножом".

"Фактически мы заранее находим поисковые запросы из России о преступнике, включая имя нападавшего, и это очень-очень необычно", - сказал Стивен Брошарт.

Пока эти разоблачения не являются прямыми доказательствами соучастия или причастности России к преступлениям, впрочем они предоставляют новую почву для расследования.