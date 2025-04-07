Німецький суспільний мовник ZDF провів розслідування під назвою "Шпигунство, диверсії, фейкові новини — війна Путіна проти нас". У ньому вказують на можливу причетність Росії до резонансних нападів, які траплялися незадовго до важливих подій у політичному житті Німеччини, передає 24 Канал.

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Підозрілі пошукові запити з Росії

13 лютого 2025 року у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп демонстрантів, внаслідок загинули 37-річна жінка із дворічною донькою. Раніше, 22 січня, в Ашаффенбурзі, дворічна дитина і 41-річний чоловік стали жертвами нападника, який накинувся на дитсадкову групу з ножем у парку. Ці обидві події сталися незадовго до виборів у Бундестаг 23 лютого.

Також у травні 2024 року за місяць до виборів у Європейський парламент було скоєно напад на учасників антиісламського мітингу в Мангеймі, під час якого загинув поліцейський і був поранений критик ісламу Міхаель Штюрценбергер.

В усіх трьох випадках злочинці були мігрантами. Це дало підстави ультраправій партії Альтернатива для Німеччини розпалити свої антиміграційні наративи.

Довідка: Альтернатива для Німеччини – проросійська партія, яка виступає проти військової допомоги Україні.

Слідство розглядало різні причини цих нападів: від ісламізму до психологічних проблем підозрюваних.

Втім, ZDF запропонувало новий підхід до розслідування насильницьких інцидентів. Разом з інтернет-дослідником Стівеном Брошартом мовник виявив "підозрілі пошукові запити з Росії" незадовго до згаданих атак.

Так, напад у Мангеймі з’явився у пошукових запитах ще до того, як він стався. За чотири дні до нападу з Росії надходили пошукові запити "терористична атака у Мангеймі". Інші пошукові запити включали такі фрази, як "напад у Німеччині", "напад на Міхаеля Штюрценбергера" та "Міхаель Штюрценбергер поранений ножем".

"Фактично ми заздалегідь знаходимо пошукові запити з Росії про злочинця, включно з іменем нападника, і це дуже-дуже незвично", — сказав Стівен Брошарт.

Наразі ці викриття не є прямими доказами щодо співучасті чи причетності Росії до злочинів, втім вони надають новий грунт для розслідування.