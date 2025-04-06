Про це пише Daily Mail з посиланням на джерела у секторі безпеки та розвідки, передає 24 Канал. Підозрюють, що Росія може саботувати британські енергетичні трубопроводи.

Дивіться також У Балтійському морі втретє пошкодили кабель фінської компанії: у якому він стані

Про що застерігають британців

За даними джерел Daily Mail, британцям радять бути готовими до можливих відключень електроенергії та завбачливо подбати про наявність "набору для виживання" на 72 години, оскільки Росія може саботувати енергетичні трубопроводи країни.

Велика Британія залежить від імпорту енергоресурсів через екологічні цілі країни та закриття вугільних електростанцій. Зазначається, що майже 40% газу імпортується з Норвегії через трубопровід "Лангелед", довжина якого становить 1220 кілометрів.

Побоювання стосовно можливого саботажу виникло після виявлення російського розвідувального корабля "Янтарь" у Північному морі, що може свідчити про загрозу для енергетики. Експерти рекомендують британським домогосподарствам зібрати набір для виживання.

До нього мають увійти ліки, вода, їжа, радіо на батарейках тощо. Захист підводних енергетичних мереж також стане частиною Урядового огляду стратегічної оборони, а посилене побоювання щодо російських диверсій підвищило рівень безпекових заходів.

Енергетичний імпорт стає критичним для Британії, екологічні ініціативи можуть зробити країну більш уразливою до атак. Серед викликів існують можливі перебої у роботі вітрових електростанцій та знижена потужність газових електростанцій.

Джерела також нагадують, що під Балтійським морем підриваються кабелі. Водночас російський корабель "Янтарь" може здійснювати диверсії на глибинах до 6 тисяч метрів. Британія залишається вразливою через залежність від єдиного трубопроводу "Лангелед".

До слова, нещодавно російські шпигунські сенсори виявили у водах навколо Великої Британії, вони призначені для стеження за атомними підводними човнами типу Vanguard. Частину з них викинуло на берег, де їх виявив Королівський флот.