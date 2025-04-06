Відповідну знахідку військові розцінюють як загрозу національній безпеці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.



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За чим стежить Росія

За даними видання, Росія намагалася отримати розвідувальні дані про 4 підводні ракетоносці. Наразі один з них виконує місію в межах постійного морського ядерного стримування. У Москви є флот спеціалізованих підводних суден, які, ймовірно, краще підготовлені до операцій на морському дні, ніж техніка НАТО.

Зауважують, що під час війни проти України Кремль активізував дії зі шпигунства та диверсій, зокрема пошкодження підводних кабелів, трубопроводів і військової інфраструктури. Протягом 15 місяців у Балтійському морі зафіксовано щонайменше 11 інцидентів з інтернет-кабелями.

Інсайдер зі структур оборони назвав такі дії навмисними. Велика Британія та союзники активізували спостереження у відповідь. Система Nordic Warden, яка використовує ШІ для моніторингу переміщення російського тіньового флоту, була розгорнута після атаки на кабель між Естонією та Фінляндією.

Не повинно бути жодних сумнівів, в Атлантиці вирує війна. Це гра в кішки-мишки, яка триває після закінчення холодної війни, а тепер знову набирає обертів. Ми бачимо феноменальну активність Росії,

– заявив високопоставлений британський військовий.

Ще минулого року поблизу британського узбережжя з’явився російський розвідувальний корабель "Янтарь", діяльність якого координує Головне управління глибоководних досліджень. Один зі співрозмовників The Telegraph сказав, що "це трохи схоже на космічну гонку".

"Цей світ оповитий таємницею та хитрощами, дуже важко отримати абсолютну ясність. Але диму достатньо, щоб припустити, що десь щось горить", – додало джерело. Ще один посадовець сказав: "Ми повинні грати за правилами. Але якщо раніше ми грали добре, то зараз ми стали більш м'язистими."

У Міністерстві оборони Великої Британії своєю чергою заявили про наміри посилити безпеку критично важливої ​​офшорної інфраструктури.

Разом із нашими союзниками по НАТО та Об’єднаним експедиційним силам ми посилюємо нашу реакцію, щоб гарантувати, що російські кораблі та літаки не можуть працювати таємно поблизу Великої Британії або поблизу території НАТО, використовуючи нові технології, такі як штучний інтелект, і координуючи патрулювання з нашими союзниками. І наші безперервні засоби ядерного стримування в морі продовжують патрулювати світові океани непоміченими, як це було протягом 56 років,

– наголосили у британському оборонному відомстві.