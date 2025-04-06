Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники в секторе безопасности и разведки, передает 24 Канал. Подозревают, что Россия может саботировать британские энергетические трубопроводы.

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О чем предостерегают британцев

По данным источников Daily Mail, британцам советуют быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и предусмотрительно позаботиться о наличии "набора для выживания" на 72 часа, поскольку Россия может саботировать энергетические трубопроводы страны.

Великобритания зависит от импорта энергоресурсов из-за экологических целей страны и закрытия угольных электростанций. Отмечается, что почти 40% газа импортируется из Норвегии через трубопровод "Лангелед", длина которого составляет 1220 километров.

Опасения относительно возможного саботажа возникло после обнаружения российского разведывательного корабля "Янтарь" в Северном море, что может свидетельствовать об угрозе для энергетики. Эксперты рекомендуют британским домохозяйствам собрать набор для выживания.

В него должны войти лекарства, вода, еда, радио на батарейках и тому подобное. Защита подводных энергетических сетей также станет частью Правительственного обзора стратегической обороны, а усиленное опасения относительно российских диверсий повысило уровень мер безопасности.

Энергетический импорт становится критическим для Британии, экологические инициативы могут сделать страну более уязвимой к атакам. Среди вызовов существуют возможные перебои в работе ветровых электростанций и снижена мощность газовых электростанций.

Источники также напоминают, что под Балтийским морем подрываются кабели. В то же время российский корабль "Янтарь" может осуществлять диверсии на глубинах до 6 тысяч метров. Великобритания остается уязвимой из-за зависимости от единого трубопровода "Лангелед".

К слову, недавно российские шпионские сенсоры были обнаружены в водах вокруг Великобритании, они предназначены для слежения за атомными подводными лодками типа Vanguard. Часть из них выбросило на берег, где их обнаружил Королевский флот.