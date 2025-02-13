Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BR24.

Читайте також Різдвяний ярмарок перетворився на пекло: все, що відомо про моторошний теракт у Магдебурзі

Автомобіль в'їхав у натовп: що відомо про ДТП у Мюнхені 13 лютого

Екстрені служби повідомили про щонайменше 20 поранених. Речник пожежної служби заявив, що точну кількість не вдалося назвати, адже деякі з постраждалих пішли до навколишніх будівель, аби захиститися.

За даними видання, група людей – учасники страйку, скликаного профспілкою Verdi. Правоохоронці зараз перевіряють, чи є зв'язок між зібранням й інцидентом, зазначив, речник поліції. На місці ДТП перебуваю багато поліцейських, пожежників і рятувальників.

Очевидець повідомив, що автомобіль навмисно в'їхав у натовп. Крім того, очевидці розповідали про двох чоловіків, одного з яких поліцейські застрелили та винесли,

– зазначили журналісти.

Інший очевидець розповів, що їхав за демонстрацією. Коли автомобіль влетів у натовп, чоловік підбіг.

Побачив, що під машиною лежить чоловік. Потім я спробував відкрити двері, але вони були замкнені,

– сказав очевидець.

Врешті-решт приїхала поліція, вистрелила у вікно авто. ЗМІ з посиланням на правоохоронців також писали, що всі постраждалі отримують екстрену медичну допомогу. За даними поліції, 2 людей зазнали серйозних травм. На місце аварії направили рятувальні вертольоти.

Водій автомобіля "заарештований" і більше не становить небезпеки для громадськості,

– заявив речник поліції.

Правоохоронці також попросили людей утриматися від припущень. Також у поліції не сказали, чи був наїзд на людей навмисним.

У Мюнхені автомобіль влетів у натовп: