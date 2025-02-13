Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR24.

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Автомобиль въехал в толпу: что известно о ДТП в Мюнхене 13 февраля

Экстренные службы сообщили о по меньшей мере 20 раненых. Представитель пожарной службы заявил, что точное количество не удалось назвать, ведь некоторые из пострадавших пошли к окружающим зданиям, чтобы защититься.

По данным издания, группа людей – участники забастовки, созванной профсоюзом Verdi. Правоохранители сейчас проверяют, есть ли связь между собранием и инцидентом, отметил, представитель полиции. На месте ДТП находится много полицейских, пожарных и спасателей.

Очевидец сообщил, что автомобиль намеренно въехал в толпу. Кроме того, очевидцы рассказывали о двух мужчинах, одного из которых полицейские застрелили и вынесли,

– отметили журналисты.

Другой очевидец рассказал, что ехал за демонстрацией. Когда автомобиль влетел в толпу, мужчина подбежал.

Увидел, что под машиной лежит человек. Затем я попытался открыть дверь, но они были заперты,

– сказал очевидец.

В конце концов приехала полиция, выстрелила в окно авто. СМИ со ссылкой на правоохранителей также писали, что все пострадавшие получают экстренную медицинскую помощь. По данным полиции, 2 человека получили серьезные травмы. На место аварии направили спасательные вертолеты.

Водитель автомобиля "арестован" и больше не представляет опасности для общественности,

– заявил представитель полиции.

Правоохранители также попросили людей воздержаться от предположений. Также в полиции не сказали, был ли наезд на людей преднамеренным.

В Мюнхене автомобиль влетел в толпу: