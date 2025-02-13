Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BR24.
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Автомобиль въехал в толпу: что известно о ДТП в Мюнхене 13 февраля
Экстренные службы сообщили о по меньшей мере 20 раненых. Представитель пожарной службы заявил, что точное количество не удалось назвать, ведь некоторые из пострадавших пошли к окружающим зданиям, чтобы защититься.
По данным издания, группа людей – участники забастовки, созванной профсоюзом Verdi. Правоохранители сейчас проверяют, есть ли связь между собранием и инцидентом, отметил, представитель полиции. На месте ДТП находится много полицейских, пожарных и спасателей.
Очевидец сообщил, что автомобиль намеренно въехал в толпу. Кроме того, очевидцы рассказывали о двух мужчинах, одного из которых полицейские застрелили и вынесли,
– отметили журналисты.
Другой очевидец рассказал, что ехал за демонстрацией. Когда автомобиль влетел в толпу, мужчина подбежал.
Увидел, что под машиной лежит человек. Затем я попытался открыть дверь, но они были заперты,
– сказал очевидец.
В конце концов приехала полиция, выстрелила в окно авто. СМИ со ссылкой на правоохранителей также писали, что все пострадавшие получают экстренную медицинскую помощь. По данным полиции, 2 человека получили серьезные травмы. На место аварии направили спасательные вертолеты.
Водитель автомобиля "арестован" и больше не представляет опасности для общественности,
– заявил представитель полиции.
Правоохранители также попросили людей воздержаться от предположений. Также в полиции не сказали, был ли наезд на людей преднамеренным.
В Мюнхене автомобиль влетел в толпу: