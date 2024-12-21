Шольц призвал детально расследовать страшный теракт. Зато СМИ привели слова источников, мол, Германию предупреждали о нападавшем. А Маск вообще написал, что Шольц должен подать в отставку.

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Что произошло на ярмарке в Магдебурге

Там мужчина на высокой скорости проехал около 400 метров – прямо в толпу. Он управлял BMW, которая ехала по людям, и мчался по пешеходной дорожке между рождественскими палатками.

Люди пытались отскочить с его пути, но не всем это удалось. Очевидцы говорят, что полиция была на месте и погналась за террористом.

На место происшествия выехали около 100 полицейских, медиков и пожарных, а также 50 сотрудников спасательной службы.

Городской советник Магдебурга по общественному порядку заявил, что рождественскую ярмарку больше не откроют. "Рождество в Магдебурге закончилось", – так печально прозвучали его слова.

Люди чтят память погибших. В момент теракта на одном из стадионов был футбольный матч. Спортсмены выстроились перед болельщиками в знак скорби.

Заявления Шольца

Шольц заявил, что на расследование направят все ресурсы. По его словам, это ужасная трагедия. Рождественские ярмарки призваны нести радость, а не смерть. Канцлер призвал страну к единству, а следователей – детально расследовать инцидент. И поблагодарил тех, кто поддерживает Германию. "Очень приятно слышать, что Германия не одна", – сказал он.

Правоохранители говорят, что на случай теракта вокруг магдебургских рождественских ярмарок установили бетонные блоки. Но была достаточно большая щель, куда и влетело авто. Вдоль рынка пролегала трамвайная колея, поэтому террорист направил машину именно туда.

Сколько людей пострадало

Сразу после трагедии СМИ сообщили, что могли пострадать до 80 человек. Но точных цифр не знал никто.

Днем 21 декабря говорилось, что есть пятеро погибших и более 200 раненых. Среди жертв есть ребенок, а 41 человек в тяжелом состоянии.

Что известно о нападавшем

Талеба А. арестовали в вечер, когда был совершен теракт. Это 50-летний гражданин Саудовской Аравии. В Германии он давно – с 2006 года. Жил в Бернбурге (к югу от Магдебурга), работал психиатром. В 2016 году его признали беженцем.

СМИ сообщили, что он может быть сторонником крайне правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Впрочем, это не подтверждено.

Следователи считают, что нападавший не имел сообщников и действовал один. И даже критиковал ислам, поэтому вряд ли связан с исламским экстремизмом.

"Он руководил веб-сайтом, который имел целью помочь другим бывшим мусульманам бежать от преследований на родине в Персидском заливе", – пишут BBC.

Мотивы убийцы пока не известны. Соседи вспоминают его как "отстраненного и сдержанного", в целом "вполне нормального".

А вот Der Spiegel привели такие данные: год назад против Талеба А. подали жалобу в органы власти. Тогда официальные лица пришли к выводу, что заявления Талеба не представляют конкретной угрозы. Он говорил о том, что Германия якобы сговорилась с мусульманами, чтобы исламизировать Европу.

Как реагируют в мире на теракт в Германии

Владимир Зеленский заявил, что насилие никогда и нигде не должно побеждать.

Кир Стармер в ужасе от жестокого нападения в Магдебурге.

Правительство Саудовской Аравии выразило солидарность с немецким народом и семьями жертв. Там подтвердили свое неприятие насилия. Reuters написало со ссылкой на источник в Саудовской Аравии: Эр-Рияд предупредил немецкие власти о нападавшем после того, как тот озвучил в X экстремистские взгляды, "которые угрожали миру и безопасности".

Илон Маск тоже решил высказаться о трагедии. Он призвал Шольца уйти в отставку.

Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак,

– написал миллиардер.

Интересно, что на днях стало известно: Маск поддерживает "Альтернативу для Германии". Он считает, что только крайне правая АдГ может спасти Германию. Шольц въедливо ответил, что политические суждения Маска не столь сбалансированы, как экономический успех его компаний.