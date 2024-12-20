В Магдебурге произошло ДТП. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание Focus.

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Что известно об аварии

Два авто въехали в толпу на рождественской ярмарке в городе Магдебург, что в Германии. По некоторым данным, известно об 11 погибших и более 60 раненых. Инцидент квалифицируют как теракт. Однако различные медиа пишут о разном количестве пострадавших. В частности, по другой информации, есть 20 пострадавших.

Официальных данных по этому поводу пока нет, поэтому нужно их дождаться. Вероятно, они появятся в ближайшее время. пока ни местные власти, ни официальные представители Германии не комментировали ужасное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло вечером. Комментариев полиции тоже пока нет. Судьба водителя, который вызвал инцидент, неизвестна.

На видео с места событий можно увидеть, что авто, не снижая скорости, просто влетело в толпу людей.

Осторожно! Чувствительный контент.

Авария в Магдебурге: смотрите видео

Очевидец рассказал, что рождественская ярмарка была заполнена машинами скорой помощи и парамедиками. авария произошла перед Рождеством.

Магдебургская рождественская ярмарка расположена на Старом рынке, непосредственно возле ратуши возле Эльбы. Вблизи рождественской ярмарки есть большой торговый центр.

Центр города перекрыли. Официального заявления правительства еще не было.

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Ранее правоохранители задержали водителя грузовика в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Его преследовала полиция за превышение скорости на нескольких автобанах и развязках, где были вызваны ДТП с более чем 20 пострадавшими.

Указывается, что сейчас продолжается расследование хаотичной поездки грузовика с многочисленными столкновениями и 26 пострадавшими на нескольких автомагистралях. Согласно информации правоохранительных органов, водителя грузовика допросят в кратчайшие сроки после завершения медосмотра. Медосмотр должен показать находился ли он под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Всего в серию аварий попали 50 автомобилей. 18 человек получили легкие ранения. Учитывая большое количество автомобилей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие, следователи не исключают, что пострадавших может быть больше.