Как отмечают журналисты, это стало известно после анализа его активности в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Задержанный недалеко от места инцидента мужчина, Талеб А., не является исламистом, о чем уже заявили немецкие правоохранители.

Он родился в городе Хуфуф, Саудовская Аравия, и переехал в Германию в 2006 году для обучения. В 2016 году получил статус беженца, объясняя это угрозой смерти из-за отказа от ислама.

Он специалист по психиатрии и психотерапии, жил и работал в Бернбурге, городе между Галле и Магдебургом. В прошлом Талеб активно помогал женщинам из Саудовской Аравии избежать преследований, а также занимался просветительской деятельностью по системе предоставления убежища в Германии.

Однако его деятельность постепенно приобретала радикальные формы. В ноябре он публиковал "требования либеральной саудовской оппозиции", включая призывы к Германии усилить контроль над границами. В соцсетях он распространял теории заговора, утверждая, что политика открытых границ была "планом исламизации Европы".

Также он выражал поддержку партии "АдГ" и выдвигал идею создания академии для бывших мусульман. В своем аккаунте он публиковал антиисламские заявления, обвиняя немецкие власти в преследованиях бывших мусульман, отдавая приоритет сирийским джихадистам.

Через несколько минут после инцидента на странице Талеба появился пост, где он выдвигал обвинения против активистов по вопросам беженцев. Это сообщение свидетельствует о возможных психологических проблемах из-за путаной формулировки предложений. На профиле Талеба было изображение пистолета.

После задержания полиция допросила его поздно вечером, однако мотивы его действий пока остаются непонятными.