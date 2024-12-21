Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP и Bild.

К теме В Магдебурге автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке: есть много погибших и раненых

В результате теракта есть погибшие

На рождественской ярмарке в Магдебурге мужчина въехал в толпу. Как пишут в СМИ, мужчина на высокой скорости на BMW проехал около 400 метров. Действия мужчины уже квалифицировали как теракт.

Информация о погибших в разных немецких СМИ отличается. Издание Bild сообщало об 11 погибших и около 80 пострадавших. Однако официально пока заявлено о 2 жертвах теракта, среди которых – ребенок.

Злоумышленника сразу задержали. В СМИ утверждают, что мужчине 50 лет и он родом из Саудовской Аравии. Сейчас в сети не раскрывали, связан ли он с террористическими группировками. Также неизвестными остаются мотивы злоумышленника.

Кроме того, на переднем сиденье возле мужчины лежал багаж. Следователи не исключают варианта, что внутри может быть взрывное устройство. Также проверяется теория о том, действовал ли водитель сам, или имел сообщников.

Полиция продолжает устанавливать все факты ужасной аварии. Сейчас центр города, где проходила рождественская ярмарка, перекрыт. Правоохранители не раскрывают деталей об инциденте.

После теракта в Магдебурге рождественские ярмарки в других городах закрываются. Власти сообщают, что это временные меры безопасности.