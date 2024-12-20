У Магдебургу сталась ДТП. Про це пише 24 Канал із посиланням на видання Focus.

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Що відомо про аварію

Два авто в'їхали у натовп на різдвяній ярмарці у місті Магдебург. За деякими даними, відомо про 11 загиблих та понад 60 поранених. Інцидент кваліфікують як теракт. Однак різні медіа пишуть про різну кількість постраждалих. Зокрема, за іншою інформацією, є 20 постраждалих.

Офіційних даних стосовно цього поки немає, тому потрібно їх дочекатись.

Очевидець розповів, що різдвяний ярмарок був заповнений машинами швидкої допомоги та парамедиками.

Магдебурзький різдвяний ярмарок розташований на Старому ринку, безпосередньо біля ратуші біля Ельби. Поблизу різдвяного ярмарку є великий торговий центр.