Що входить у пакет допомоги
Це обладнання дозволить 2,6 мільйонам українців забезпечити тепло та електроенергію протягом третьої воєнної зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Укрінформ".
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Пакет допомоги включає:
- 80 мобільних ТЕЦ;
- понад 20 мобільних котелень;
- трансформатори;
- гібридні генератори;
- підйомні платформи для ремонту центральних ліній електропередач.
Зауважте! Комбіновані теплоелектростанції мають розмір контейнера, що дозволяє швидко і гнучко переміщати їх у місця, де найбільше потрібні енергія та тепло.
Яку допомогу надала Німеччина Україні
З початку війни 24 лютого 2022 року Міністерство розвитку та економічного співробітництва Німеччини виділило Україні 1,7 мільярда євро з загального пакета в 37 мільярдів євро.
Це кошти, які Федеральний уряд надав для військової та цивільної підтримки України.
Зауважте! Гроші направлені на допомогу внутрішньо переміщеним особам, протезування постраждалих, а також на забезпечення доступу до електроенергії та тепла, що дає змогу українським компаніям продовжувати виробничу діяльність.
Крім того, Міністерство підтримує підготовку кваліфікованих кадрів, зокрема, для малого та середнього бізнесу.