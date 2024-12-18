Что входит в пакет помощи
Это оборудование позволит 2,6 миллионам украинцев обеспечить тепло и электроэнергию в течение третьей военной зимы, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Укринформ".
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Пакет помощи включает:
- 80 мобильных ТЭЦ;
- более 20 мобильных котельных;
- трансформаторы;
- гибридные генераторы;
- подъемные платформы для ремонта центральных линий электропередач.
Обратите внимание! Комбинированные теплоэлектростанции имеют размер контейнера, что позволяет быстро и гибко перемещать их в места, где больше всего нужны энергия и тепло.
Какую помощь оказала Германия Украине
С начала войны 24 февраля 2022 года Министерство развития и экономического сотрудничества Германии выделило Украине 1,7 миллиарда евро из общего пакета в 37 миллиардов евро.
Это средства, которые Федеральное правительство предоставило для военной и гражданской поддержки Украины.
Заметьте! Деньги направлены на помощь внутренне перемещенным лицам, протезирование пострадавших, а также на обеспечение доступа к электроэнергии и тепла, что позволяет украинским компаниям продолжать производственную деятельность.
Кроме того, Министерство поддерживает подготовку квалифицированных кадров, в частности, для малого и среднего бизнеса.