Украина получила новый транш помощи
Это уже второй регулярный платеж, который выделен Европейской комиссией в рамках этого инструмента, передает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мероприятий, определенных Планом Украины,
- написал Шмыгаль.
Он отметил, что общая помощь по инициативе Ukraine Facility в 2024 году составляет 16,1 миллиарда евро. Однако в целом в ее рамках предполагается предоставление Украине 50 миллиардов евро.
Обратите внимание! Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.
Что предусматривает программа Ukraine Facility
1 февраля 2024 года лидеры Евросоюза согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро. В частности Европейский совет поддержал создание нового финансового инструмента для Украины Ukraine Facility.
Ukraine Facility - это четырехлетняя программа общим объемом 50 млрд евро. Значительная часть этих средств будет направлена в госбюджет и поможет в финансировании бюджетного дефицита,
- объяснял Денис Шмыгаль.
27 февраля Европейский парламент поддержал решение о начале Ukraine Facility. Так программа предусматривает предоставление Украине 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов.
Заметьте! Первый транш в 4,2 миллиарда евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility Украина получила в августе этого года.