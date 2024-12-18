Как рассказывают местные СМИ, инцидент произошел около 5:00, передает 24 Канал.

Смотрите также На блокпосту в Одесском районе произошло ДТП: пострадал нацгвардеец

Что известно

Отмечается, что водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел под автобус. Тот в свою очередь врезался в столб и завалил его.

В результате аварии погиб водитель авто. Тело 66-летнего мужчины вырезали спасатели.

В автобусе, предварительно, находились водитель и два пассажира. Одна из них, женщина 53 лет, травмировала ноги.

Движение транспорта от перекрестка на Горняцком перекрыто. На месте работает полиция.

Жуткое ДТП в Кривом Роге: смотрите видео + 18

Авария в Кривом Роге / Фото "Свои"

К слову, трагедия произошла и на Волыни. Там микроавтобус с 6 людьми слетел в кювет. Известно об одном погибшем.