Как рассказывают местные СМИ, инцидент произошел около 5:00, передает 24 Канал.
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Что известно
Отмечается, что водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел под автобус. Тот в свою очередь врезался в столб и завалил его.
В результате аварии погиб водитель авто. Тело 66-летнего мужчины вырезали спасатели.
В автобусе, предварительно, находились водитель и два пассажира. Одна из них, женщина 53 лет, травмировала ноги.
Движение транспорта от перекрестка на Горняцком перекрыто. На месте работает полиция.
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Авария в Кривом Роге / Фото "Свои"
К слову, трагедия произошла и на Волыни. Там микроавтобус с 6 людьми слетел в кювет. Известно об одном погибшем.