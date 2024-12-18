ДТП произошло около 7:20. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.

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Что известно о последствиях аварии

В результате того, что микроавтобус Mercedes Sprinter слетел в кювет, погиб водитель транспортного средства. Пассажирам оказывают первоочередную медицинскую помощь.

ДТП на Волыни / фото полиции Волынской области

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают медики, спасатели и полиция. Детали обещают сообщить позже.

Что известно о смертельном ДТП под Львовом

15 декабря жуткое ДТП с участием трех транспортных средств произошло под Львовом. Авария возникла в результате столкновения легкового автомобиля BMW, автопоезда DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Погибли 7 человек, еще трое получили травмы.

24-летнего водителя BMW подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Его 31-летнего пассажира подозревают в неоказании помощи пострадавшим и несообщении об аварии правоохранительным органам. Водителю BMW и его пассажиру объявлено подозрение и избраны меры пресечения.