ДТП трапилась близько 7:20. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Волинської області.

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Що відомо про наслідки аварії

Внаслідок того, що мікроавтобус Mercedes Sprinter злетів у кювет, загинув водій транспортного засобу. Пасажирам надають першочергову медичну допомогу.

ДТП на Волині / фото поліції Волинської області

Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють медики, рятувальники та поліція. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Що відомо про смертельну ДТП під Львовом

15 грудня моторошна ДТП за участю трьох транспортних засобів трапилася під Львовом. Аварія виникла внаслідок зіткнення легкового автомобіля BMW, автопоїзда DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Внаслідок цього загинуло 7 людей, ще троє зазнали травм.

24-річного водія BMW підозрюють у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння. Його 31-річного пасажира підозрюють у ненаданні допомоги потерпілим та неповідомлені про аварію правоохоронним органам. Водію BMW і його пасажиру оголошено підозру та обрано запобіжні заходи.