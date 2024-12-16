24-річного мешканця Львівського району підозрюють у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило аварію у Львівській області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Кого звинувачують у смертельній ДТП

Підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння вручили 24-річному водієві BMW. 31-річного пасажира автомобіля BMW також підозрюють у ненаданні допомоги потерпілим та неповідомленні про аварію правоохоронним органам, що призвело до смерті людей.

За даними слідства, трагедія сталася вранці 15 грудня 2024 року біля села Чижиків. Водій BMW, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом DAF. Внаслідок зіткнення вантажівка втратила керування й врізалася в мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Водій і пасажир BMW втекли з місця події, проте їх оперативно затримали правоохоронці.

Семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, водії автопоїзда й мікроавтобуса, а також одна з пасажирок мікроавтобуса отримали травми та були госпіталізовані.

Суд обрав для водія BMW запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Пасажир автомобіля отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Триває досудове розслідування, правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, постраждалі у аварії поблизу Львова перебувають у відділенні інтенсивної терапії, їхній стан оцінюють як важкий.