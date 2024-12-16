Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.

Дивіться також У масштабній ДТП поблизу Львова загинула донька фіналістки "Х-Фактору"

У якому стані перебувають постраждалі у моторошному ДТП

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 45-річний водій вантажівки, 39-річний водій мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані до Першого медичного обʼєднання міста Львів. Наразі всі вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії, їхній стан оцінюють як важкий.

Що відомо про ДТП

Зіткнення вантажівки DAF, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика BMW сталося поблизу села Чижиків, що на Львівщині.

Попередньо встановлено, що винуватцем аварії є 23-річний керманич BMW, який на момент затримання був напідпитку. Чоловік залишив місце ДТП після скоєного. Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автопоїздом. Некерована вантажівка врізалася в Mercedes Sprinter. Семеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці.