Наразі правоохоронці встановили, що винуватцем ДТП міг стати 23-річний водій автомобіля BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автопоїздом DAF. Унаслідок удару тягач став некерованим і врізався в мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому перебували пасажири, передає 24 Канал.

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Серед загиблих – єдина донька Ірини Борисюк

Виявилося, що серед пасажирів мікроавтобуса була 24-річна Рената Дзігасова – єдина донька відомої співачки та учасниці шоу "Х-фактор" Ірини Борисюк.

Трагічну звістку повідомили у Тернопільській музичній школі №2 імені Михайла Вербицького, де свого часу навчалася дівчина і, де працює її матір.

Непоправне горе увірвалось у життя нашої колеги Ірини Борисюк… Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини… Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи,

– йдеться у дописі закладу.

Як повідомляє тернопільське видання "20 хвилин", юна Рената була талановитою скрипалькою. Дівчина саме закінчила гастролювати Європою, виступала у дуже солідних концертних залах і їхала додому, в Україну, аби провести різдвяні свята з рідними.

Тернополянка грала на скрипці з п’яти років. Її вчителі розповідали, що у дівчинки талант від Бога. Змалечку вона здобувала перемогу на багатьох конкурсах. Ренату завжди підтримувала її мама.

Зауважимо, 46-річна Ірина Борисюк має професійну музичну освіту. Вона навчалася в Тернопільському музичному училищі за класом вокалу, а згодом ще й закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю диктор-ведучий.

Після навчання працювала викладачем у Тернопільській музичній школі № 2, а вечорами — співачкою в ресторанах міста. Здобула популярність після участі у шоу телеканалу СТБ "X-Фактор", у якому дійшла до півфіналу. У 2011 році жінка стала ведучою проєкту "Танці із зірками", а також проєкту "Фермер шукає дружину".