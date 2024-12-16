24-летнего жителя Львовского района подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло аварию во Львовской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Смертельное ДТП под Львовом: в каком состоянии находятся пострадавшие

Кого обвиняют в смертельном ДТП

Подозрение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения вручили 24-летнему водителю BMW. 31-летнего пассажира автомобиля BMW также подозревают в неоказании помощи пострадавшим и несообщении об аварии правоохранительным органам, что привело к смерти людей.

По данным следствия, трагедия произошла утром 15 декабря 2024 года возле села Чижиков. Водитель BMW, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом DAF. В результате столкновения грузовик потерял управление и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

Водитель и пассажир BMW скрылись с места происшествия, однако их оперативно задержали правоохранители.

Семеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте, водители автопоезда и микроавтобуса, а также одна из пассажирок микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

Суд избрал для водителя BMW меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пассажир автомобиля получил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии.

Напомним, пострадавшие в аварии возле Львова находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как тяжелое.