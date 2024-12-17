ДТП произошло на Старокиевской дороге, около 5 утра. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Обстоятельства ДТП

По предварительной информации полиции, легковушка Ford под управлением 51-летнего водителя столкнулась с автомобилем Honda, 21-летний водитель которого в то время остановился на блокпосту, чтобы предъявить документы военнослужащему Национальной гвардии Украины.

Удар был такой силы, что легковушку Ford отбросило в сторону. Неуправляемая машина наехала на военного.

Последствия и причины аварии

Травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, 27-летний пассажир Ford и 37-летний гвардеец.

Полиция установила, что водитель Ford имел признаки алкогольного опьянения. Образцы крови у него и другого водителя взяли на экспертизу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает полиция. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в воскресенье, 15 декабря, масштабная авария произошла во Львовской области, вблизи села Чижиков. Тогда на дороге столкнулись три транспортных средства. Известно о погибших и раненых людях. Пострадавшие до сих пор находятся в больнице.