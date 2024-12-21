Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в соцсети X, ранее известной как твитер.

Обратите внимание Мужчина въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге: количество погибших возросло

Реакция Зеленского на нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге

Президент констатировал, новости из Германии шокируют. Медики борются за жизнь пострадавших в результате ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге.

Насилие никогда и нигде не должно побеждать. Мы все молимся за то, чтобы медикам удалось спасти жизни тяжелораненых людей. Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападавшего,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Добавил, Украина поддерживает жителей Магдебурга и всех немцев в этот тяжелый день.

"Держитесь, дорогие немецкие друзья", – написал украинский лидер.

Заметим, злоумышленника уже задержали. По данным СМИ, мужчине 50 лет. Родом из Саудовской Аравии. Его действия квалифицировали как теракт.