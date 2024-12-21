Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського у соцмережі X, раніше відомій як твітер.
Зверніть увагу Чоловік в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі: кількість загиблих зросла
Реакція Зеленського на напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі
Президент констатував, новини з Німеччини шокують. Медики борються за життя постраждалих внаслідок жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.
Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати. Ми всі молимося за те, щоб медикам вдалося врятувати життя важкопоранених людей. Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника,
– наголосив Володимир Зеленський.
Додав, Україна підтримує жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день.
"Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", – написав український лідер.
Зауважимо, зловмисника вже затримали. За даними ЗМІ, чоловіку 50 років. Родом із Саудівської Аравії. Його дії кваліфікували як теракт.