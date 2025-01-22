Напад стався посеред парку у містечку Ашаффенбург під Франкфуртом приблизно о 11:45, передає 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Що відомо про трагедію

Нападник вбив двох людей та поранив ще чотирьох, зокрема дитину. Щоб затримати зловмисника, довелося зупиняти рух поїздів. Чоловік намагався втекти від поліції залізницею.

Наразі відомо, що підозрюваного у нападі затримали. У коментарі ЗМІ правоохоронці зазначили, що інцидент із великою ймовірністю не був терактом.

Також там розповіли, що внаслідок нападу в Ашаффенбурзі загинули 41-річний чоловік і 2-річний хлопчик. Ще двох постраждалих госпіталізували із серйозними пораненнями.

За даними ЗМІ, нападник – 28-річний вихідець з Афганістану. Він проживав у притилку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров'ям.

До слова, 22 січня у німецькому місті Ройтлінген стався вибух на підприємстві Bosch через витік силану, що призвело до загибелі двох працівників та поранення ще одного.