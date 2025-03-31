Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.
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Що відомо про інцидент
Ще 2 роки тому влада німецького міста Гільден вимагала від чоловіка, на імʼя Маріанус Кралл сплатити податок на собак. Цікаво, що чиновники вимагали зробити це за останні 4 роки та ще й заднім числом. А все через те, що він опублікував у фейсбуці фото різних собак, що належать його:
- доньці,
- другу,
- знайомим,
- сусідові.
Тоді міська рада надіслала чоловікові заяви про сплату податку. Коли Кралл відповів, що не має собаки, у владі не повірили й надіслали вимогу сплатити 1404 євро. А коли чоловік відмовився платити, то влада подала на нього до суду.
Чоловік у суді Німеччини мусив доводити, що він не має собак / Фото Unsplash
Яке рішення ухвалив суд
На щастя для чоловіка, Адміністративний суд Дюссельдорфа став на його бік. Судді наголосили, що влада не вжила достатніх заходів, аби впевнитись у наявності чи відсутності собаки – наприклад відвідала будинок Кралла.
У результаті суддя закликав представника міста-відповідача відмовитися від позову на слуханні, що той і зробив. Тепер Маріанусу Краллу доведеться сплатити лише половину витрат на адвоката.
Раніше чоловік Абхішек з Індії подав до суду на кінотеатр PVR INOX і платформу BookMyShow через затримку показу фільму на 25 хвилин через рекламу.
Податок на собак у Німеччині: як це працює
- у Німеччині дійсно існує обов'язковий податок на собак (Hundesteuer), який варіюється залежно від федеральної землі та міста.
- Зокрема, у місті Бургхаузен податок на першу собаку становить 35 євро на рік, на кожну додаткову – 70 євро, а для собак, визнаних агресивними, – 400 євро на рік.
- Згідно з даними Федерального статистичного управління Німеччини, у 2023 році податки на собак принесли щонайменше 421 мільйон євро доходу.