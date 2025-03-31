Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про інцидент

Ще 2 роки тому влада німецького міста Гільден вимагала від чоловіка, на імʼя Маріанус Кралл сплатити податок на собак. Цікаво, що чиновники вимагали зробити це за останні 4 роки та ще й заднім числом. А все через те, що він опублікував у фейсбуці фото різних собак, що належать його:

доньці,

другу,

знайомим,

сусідові.

Тоді міська рада надіслала чоловікові заяви про сплату податку. Коли Кралл відповів, що не має собаки, у владі не повірили й надіслали вимогу сплатити 1404 євро. А коли чоловік відмовився платити, то влада подала на нього до суду.



Чоловік у суді Німеччини мусив доводити, що він не має собак / Фото Unsplash

Яке рішення ухвалив суд

На щастя для чоловіка, Адміністративний суд Дюссельдорфа став на його бік. Судді наголосили, що влада не вжила достатніх заходів, аби впевнитись у наявності чи відсутності собаки – наприклад відвідала будинок Кралла.

У результаті суддя закликав представника міста-відповідача відмовитися від позову на слуханні, що той і зробив. Тепер Маріанусу Краллу доведеться сплатити лише половину витрат на адвоката.

Раніше чоловік Абхішек з Індії подав до суду на кінотеатр PVR INOX і платформу BookMyShow через затримку показу фільму на 25 хвилин через рекламу.

Податок на собак у Німеччині: як це працює