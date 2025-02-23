Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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На що скаржився чоловік

Річ у тім, що чоловік, на ім'я Абхішек звинуватив компанії в тому, що вони даремно витратили 25 хвилин його часу, запустивши тривалі трейлери перед початком сеансу.

Абхішек придбав три квитки на боллівудський фільм, сеанс якого мав розпочатися о 16:05. Однак фактичний старт кінопоказу відбувся лише о 16:30, що, за словами позивача, це:

порушило його плани,

завдало душевних страждань.

Він стверджував, що фільм мав завершитися о 18:30, після чого йому потрібно було повернутися до робочих обов'язків. Через запізнення сеансу він не зміг узяти участь у запланованих заходах і зазнав збитків, які, на його думку, неможливо виразити в грошовому еквіваленті.



Чоловік подав до суду на кінотеатр за довгу рекламу і переміг / Фото Unsplash

Яке рішення ухвалив суд

Суд постановив, що кінотеатр PVR INOX має виплатити:

штраф у розмірі 100 000 рупій (приблизно 1150 доларів),

додатково компенсувати позивачеві 50 000 рупій (575 доларів) за моральну шкоду,

10 000 рупій (115 доларів) за судові витрати.

У нову епоху час розглядають як гроші, і ніхто не має права отримувати вигоду з чужого часу і коштів,

– мовиться у судовому рішенні.

Суд також зазначив, що 25 – 30 хвилин очікування без можливості вибору — це значна незручність для глядачів зі щільним графіком.