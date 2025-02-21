Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Скільки можна заробити
У столиці країни Манілі людям виплачують одне філіппінське песо (1,22 гривні) за 5 комах – живих і неживих. До ініціативи долучилося і село Аддішн-Хіллс. Староста села Карліто Сернал оголосив полювання на комарів, оскільки в його районі також почастішали випадки зараження лихоманкою Денге.
Відомо, що ідея платного вилову комарів прийшла до влади, після того, як один з її представників втратив двох своїх сусідів через лихоманку.
Чи є результати
Чоловік зазначив, що програма запущена менш як місяць тому. Однак навіть за такий короткий час було знищено вже приблизно 700 комарів.
Як боряться з комахами / Фото Rolex dela Peña
Натомість представники філіппінського департаменту охорони здоров'я розкритикували цю ідею. Вони заявили, що заради наживи місцеві жителі можуть почати розводити комарів і це лише погіршить ситуацію.
Що відомо про лихоманку Денге на Філіппінах
- Лихоманка денге є серйозною проблемою охорони здоров'я на Філіппінах. У 2019 році країна зіткнулася з масштабним спалахом цього захворювання, що призвело до оголошення національної епідемії. З січня по 20 липня 2019 року було зареєстровано понад 146 тисяч випадків захворювання, що на 98% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
- Лихоманка денге передається через укуси інфікованих комарів виду Aedes aegypti. Симптоми включають високу температуру, сильні головні та м'язові болі. У важких випадках може розвинутися геморагічна форма, яка характеризується кровоточивістю слизових оболонок і має високий рівень летальності.