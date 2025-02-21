Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Сколько можно заработать

В столице страны Маниле людям выплачивают одно филиппинское песо (1,22 гривны) за 5 насекомых – живых и неживых. К инициативе присоединилось и село Аддишн-Хиллс. Староста села Карлито Сернал объявил охоту на комаров, поскольку в его районе также участились случаи заражения лихорадкой Денге.

Известно, что идея платного отлова комаров пришла к властям, после того, как один из ее представителей потерял двух своих соседей из-за лихорадки.

Есть ли результаты

Мужчина отметил, что программа запущена менее месяца назад. Однако даже за такое короткое время было уничтожено уже примерно 700 комаров.



Как борются с насекомыми / Фото Rolex dela Peña

Зато представители филиппинского департамента здравоохранения раскритиковали эту идею. Они заявили, что ради наживы местные жители могут начать разводить комаров и это только ухудшит ситуацию.

Что известно о лихорадке Денге на Филиппинах