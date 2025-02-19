Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @isabellarenaise.

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Жінка, на ім'я Ізабелла зізналася, що одного дня забула погодувати своїх трьох котів. Пухнастики не пробачили такого вчинку та рішуче помстилися господарці. На відео, оприлюдненому у мережі, видно, як 3 її кішки сидять біля сходів, оточені клаптями розірваного туалетного паперу.

Я не поповнила їхню миску з їжею перед сном, і ось таке покарання. Іноді ви мені не подобаєтеся, хлопці,

– жартівливо сказала вона.

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Реакція соцмереж

Це відео швидко стало вірусним у мережі, зібравши понад 751 тисячу переглядів. Користувачі соцмереж одразу ж почали ділитися кумедними історіями зі свого життя та коментувати те, що відбулося:

"Вони сказали, що люблять, щоб їхня миска була повною",

"Вони хочуть переконатися, що ви бачите їхню помсту",

"Так, кішки злопам'ятні. Не переходьте їм дорогу",

"Вони кажуть, що шкіра та кістки. Годуй їх або страждай".

Зауважимо, що коти люблять ловити й розривати дрібні об'єкти, і рулон паперу для них – ідеальний "трофей". Він легко рветься, імітуючи здобич, що задовільняє їхні природні інстинкти.