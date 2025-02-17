Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про інцидент

Як пишуть ЗМІ, того дня Адріан Сіманкас був на воді зі своїм батьком. Чоловік плавав у водах Байя-Ель-Агіла, що на південь від Пунта-Аренас в Чилі. Аж раптом кит, очевидно, випадково проковтнув його разом із байдаркою. Моторошний момент зафільмував батько чоловіка.

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік безтурботно плаває на байдарці. Аж раптом горбатий кит вистрибнув із відкритою пащею і проковтнув Адріана, а потім виплюнув його назад.

Я побачив щось середнє між синім і білим, що пройшло близько до мого обличчя, і це було ніби з одного боку і наді мною. Я не розумів, що відбувається, а потім відчув, що тону. Я думав, що він з'їв мене,

– розповів потерпілий.

На щастя, кит передумав їсти чоловіка та виплюнув його назад.

Кит проковтнув чоловіка на байдарці: дивіться відео

Батько наголосив, що страшенно злякався, адже не бачив сина протягом кількох секунд.

Це був єдиний по-справжньому страшний момент, який я пережив, тому що я не бачив його близько трьох секунд. І раптом він просто вистрілив,

– пригадав батько.

Попри жахливий момент, татові та сину вдалося врятуватися без жодних травм, і вони вважають, що їм пощастило уникнути трагедії.

Довідка. Попри те, що випадки, коли горбатий кит "ковтав" людину, дійсно траплялися, тварина не може з'їсти його повністю. Це пов'язане з розміром горла кита. Маючи величезні розміри (до 16 метрів у довжину), його стравохід дуже маленький – приблизно 10 – 15 сантиметрів у діаметрі. Це означає, що кит фізично не здатен проковтнути людину.