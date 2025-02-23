Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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На что жаловался человек

Дело в том, что человек, по имени Абхишек обвинил компании в том, что они зря потратили 25 минут его времени, запустив длительные трейлеры перед началом сеанса.

Абхишек приобрел три билета на болливудский фильм, сеанс которого должен был начаться в 16:05. Однако фактический старт кинопоказа состоялся только в 16:30, что, по словам истца, это:

нарушило его планы,

нанесло душевные страдания.

Он утверждал, что фильм должен был завершиться в 18:30, после чего ему нужно было вернуться к рабочим обязанностям. Из-за опоздания сеанса он не смог принять участие в запланированных мероприятиях и понес убытки, которые, по его мнению, невозможно выразить в денежном эквиваленте.



Мужчина подал в суд на кинотеатр за длинную рекламу и победил / Фото Unsplash

Какое решение принял суд

Суд постановил, что кинотеатр PVR INOX должен выплатить:

штраф в размере 100 000 рупий (примерно 1150 долларов),

дополнительно компенсировать истцу 50 000 рупий (575 долларов) за моральный ущерб,

10 000 рупий (115 долларов) за судебные издержки.

В новую эпоху время рассматривают как деньги, и никто не имеет права извлекать выгоду из чужого времени и средств,

– говорится в судебном решении.

Суд также отметил, что 25 – 30 минут ожидания без возможности выбора - это значительное неудобство для зрителей с плотным графиком.