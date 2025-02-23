Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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На что жаловался человек
Дело в том, что человек, по имени Абхишек обвинил компании в том, что они зря потратили 25 минут его времени, запустив длительные трейлеры перед началом сеанса.
Абхишек приобрел три билета на болливудский фильм, сеанс которого должен был начаться в 16:05. Однако фактический старт кинопоказа состоялся только в 16:30, что, по словам истца, это:
- нарушило его планы,
- нанесло душевные страдания.
Он утверждал, что фильм должен был завершиться в 18:30, после чего ему нужно было вернуться к рабочим обязанностям. Из-за опоздания сеанса он не смог принять участие в запланированных мероприятиях и понес убытки, которые, по его мнению, невозможно выразить в денежном эквиваленте.
Мужчина подал в суд на кинотеатр за длинную рекламу и победил / Фото Unsplash
Какое решение принял суд
Суд постановил, что кинотеатр PVR INOX должен выплатить:
- штраф в размере 100 000 рупий (примерно 1150 долларов),
- дополнительно компенсировать истцу 50 000 рупий (575 долларов) за моральный ущерб,
- 10 000 рупий (115 долларов) за судебные издержки.
В новую эпоху время рассматривают как деньги, и никто не имеет права извлекать выгоду из чужого времени и средств,
– говорится в судебном решении.
Суд также отметил, что 25 – 30 минут ожидания без возможности выбора - это значительное неудобство для зрителей с плотным графиком.