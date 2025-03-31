Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
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Что известно об инциденте
Еще 2 года назад власти немецкого города Гильден требовали от мужчины, по имени Марианус Кралл уплатить налог на собак. Интересно, что чиновники требовали сделать это за последние 4 года да еще и задним числом. А все из-за того, что он опубликовал в фейсбуке фото различных собак, принадлежащих его:
- дочери,
- другу,
- знакомым,
- соседу.
Тогда городской совет направил мужчине заявления об уплате налога. Когда Кралл ответил, что не имеет собаки, во власти не поверили и прислали требование оплатить 1404 евро. А когда мужчина отказался платить, то власть подала на него в суд.
Мужчина в суде Германии должен был доказывать, что он не имеет собак / Фото Unsplash
Какое решение принял суд
К счастью для мужчины, Административный суд Дюссельдорфа стал на его сторону. Судьи отметили, что власти не приняли достаточных мер, чтобы убедиться в наличии или отсутствии собаки – например посетила дом Кралла.
В результате судья призвал представителя города-ответчика отказаться от иска на слушании, что тот и сделал. Теперь Марианусу Краллу придется оплатить лишь половину расходов на адвоката.
Ранее муж Абхишек из Индии подал в суд на кинотеатр PVR INOX и платформу BookMyShow из-за задержки показа фильма на 25 минут из-за рекламы.
Налог на собак в Германии: как это работает
- в Германии действительно существует обязательный налог на собак (Hundesteuer), который варьируется в зависимости от федеральной земли и города.
- В частности, в городе Бургхаузен налог на первую собаку составляет 35 евро в год, на каждую дополнительную – 70 евро, а для собак, признанных агрессивными, – 400 евро в год.
- Согласно данным Федерального статистического управления Германии, в 2023 году налоги на собак принесли не менее 421 миллион евро дохода.