Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно об инциденте

Еще 2 года назад власти немецкого города Гильден требовали от мужчины, по имени Марианус Кралл уплатить налог на собак. Интересно, что чиновники требовали сделать это за последние 4 года да еще и задним числом. А все из-за того, что он опубликовал в фейсбуке фото различных собак, принадлежащих его:

дочери,

другу,

знакомым,

соседу.

Тогда городской совет направил мужчине заявления об уплате налога. Когда Кралл ответил, что не имеет собаки, во власти не поверили и прислали требование оплатить 1404 евро. А когда мужчина отказался платить, то власть подала на него в суд.



Мужчина в суде Германии должен был доказывать, что он не имеет собак / Фото Unsplash

Какое решение принял суд

К счастью для мужчины, Административный суд Дюссельдорфа стал на его сторону. Судьи отметили, что власти не приняли достаточных мер, чтобы убедиться в наличии или отсутствии собаки – например посетила дом Кралла.

В результате судья призвал представителя города-ответчика отказаться от иска на слушании, что тот и сделал. Теперь Марианусу Краллу придется оплатить лишь половину расходов на адвоката.

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