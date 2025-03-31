Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Харків сьогодні

Протягом цієї ночі окупанти вкотре тероризували Харків "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів.

О 02:29 ворожий безпілотник влучив у будівлю цеху. Пошкоджено скління вікон 3 багатоквартирних будинків, а також скління фасад будівлі дитячого садка та 2 автомобілі.

Постраждало 3 людини (гостра реакція на стрес, садна колінного суглоба),

– повідомив голова ОВА.

Наслідки атаки "Шахедами" на Харків 31.03.2025 / Фото з телеграму Синєгубова