Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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В ночь на 31 марта россияне в очередной раз совершили террористическую атаку на Харьков. В результате вражеского обстрела вспыхнул пожар, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
К теме В Харькове новые взрывы: зафиксировали несколько попаданий ударных дронов и значительный пожар