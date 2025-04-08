Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему Фиала написал, что на Чехию напали

Как сообщила пресс-секретарь чешского правительства Люция Мичут Есаткова, аккаунт чешского премьера в соцсети Х взломали. Поэтому в фейковой заметке говорилось, что россияне атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградской областью.

Также премьер "написал", что Чехия срочно связалась с НАТО. Альянс немедленно развернет войска, ведь это серьезная эскалация.

"Безопасность Чехии и Балтии будет защищена", – такие слова оставили хакеры.

Сообщение проиллюстрировано фотографией уничтоженной техники.

Фейковое сообщение Фиалы о нападении России / Скриншот из соцсетей

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – прокомментировала пресс-секретарь.

Сейчас на странице Фиалы в Х нет ни этого сообщения, ни сообщения о реакции на пошлины США. Последний тоже был поддельным и содержал текст на чешском и английском. В сообщении было сказано, что Прага готовит санкции против США в ответ на пошлины Трампа.

Где расположен Калининград

Калининград (немецкое название Кенигсберг, польское – Кролевец) был прусским городом, который после Второй мировой передали СССР. Советский Союз фактически аннексировал исторический немецкий город, где похоронен Иммануил Кант.

Сейчас это юридически территория России – и возможный плацдарм для нападения на страны НАТО.

Показываем Калининград на карте

В 2023 году Deep State нанесли его на карту как территорию, оккупированную Россией.