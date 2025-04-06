Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times.

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Как Россия готовится к войне с НАТО

Конечно, общественности рассказывают не все. Впрочем, известно, что Москва проводит действия в Атлантическом океане и акватории нескольких морей.

Эта тайная подводная деятельность началась еще до полномасштабной войны против Украины. Действия России направлены против Великобритании и НАТО в целом. Фактически Кремль ведет технологическую битву за подводное господство, что можно сравнить с космическими гонками между США и СССР во время холодной войны.

Целью разведывательной и подрывной деятельности России является, в частности, Великобритания. Агрессор размещает беспилотные аппараты, благодаря которым может вмешиваться в функционирование глубоководных кабелей связи. Другие же датчики установили на морском дне.

Такими действиями занимается Главное управление глубоководных исследований. Шпионское судно "Янтарь" появилось у берегов Великобритании в 2024 году. Корабль имеет на борту беспилотные подводные аппараты, которые способны погружаться на 6000 метров. Благодаря такой аппаратуре россияне могут находить и картографировать инфраструктуру – и перерезать кабели или прослушивать их.

Россия настолько активна в Атлантике, что прибегает к неочевидным средствам. Например, суперъяхты олигархов могли использовать для подводной разведки. На некоторых из этих судов есть шахты для скрытного размещения и извлечения глубоководного разведывательного и водолазного оборудования. Из-за одной из таких яхт в 2018 году десантный корабль HMS Albion был вынужден быстро уйти из порта, поскольку военные предположили, что за ними следят.

Кроме этого, вокруг Великобритании есть много сенсорных устройств. Скорее всего, они отслеживают перемещение четырех британских подводных лодок класса Vanguard, которые составляют постоянный ядерный потенциал сдерживания Великобритании на море.