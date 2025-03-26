В Северной Европе, в отличие от друга президента США Стива Уиткоффа, уже есть четкое понимание, что Россия – угроза для всего субконтинента и даже больше. Сейчас государство-террорист через диверсии, запугивания, угрозы и даже сепаратные переговоры с США активно ищет потенциальное "слабое звено".

Одним из них может оказаться Норвегия, в частности ее арктические владения, которые из-за глобального потепления быстро превратились из "края географии" в лакомый кусок. 24 Канал рассказывает, как Арктика становится потенциально горячей точкой.

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Для чего России Арктика и остров Шпицберген

Когда в далеком 2008 году знаменитый норвежский писатель Ю Несбё придумал историю о том, как Россия захватила и оккупировала Норвегию (она впоследствии превратилась в сериал Occupied). Тогда он вряд ли мог предположить, что такое действительно может произойти. Впрочем, сегодня, по мнению многих экспертов, это вполне реальный сценарий на ближайшие годы.

Россия не скрывает своего интереса к Арктике и хотя сама контролирует немало территорий в регионе, традиционно не останавливается на достигнутом и стремится расширить экспансию. Собственно, этот процесс уже происходит и эпицентром усилий агрессора является остров Шпицберген в Северном Ледовитом Океане.



Шпицберген – самый большой остров архипелага, который входит в состав Норвегии, в Северном Ледовитом океане / Карта Britannica

Он принадлежит Норвегии, в соответствии с соглашением 1920 года – так называемого "Шпицбергенского трактата". То же соглашение предусматривает демилитаризацию острова, а также равные права и возможности для всех стран, которые захотят вести здесь мирную хозяйственную деятельность.



Предыдущее соглашение, заключенное в 1872 году, признало равенство экономических интересов Норвегии (тогда находилась в союзе со Швецией – 24 Канал) и России. С тех пор на острове легальный статус получили российские рыбаки и китобои, а уже в 20-м веке на Шпицбергене появились российские угольные шахты. Это, кстати, ответ на вопрос, откуда взялись и что вообще делали россияне в известном и действительно страшном сериале Fortitude.

Сейчас Россия остается единственным государством, которое присоединилось к "Шпицбергенскому трактату" и является партнером Норвегии.

Советский Союз положил глаз на остров в 1930-е, когда начал требовать у норвежского правительства пересмотра соглашения и размещения на стратегически важном Шпицбергене своих военных баз.

В 1947 году норвежский парламент, казалось, поставил точку в этом вопросе, когда 101 голосом против 10 принял решение об отказе россиянам. С тех пор многое изменилось – российский угольный бизнес на полярном архипелаге пришел в упадок, а население главного центра "русского мира" – поселка Баренцбург, сократилось до нескольких сотен человек. Другие же поселения были вообще законсервированы или вплотную к этому приблизились.

Прямая экономическая выгода от добычи угля в 1300 километрах от "большой земли" всегда была сомнительной, а вот геополитическое значение и присутствие россиян в стратегически важном регионе, который может контролировать всю северную Атлантику, были настоящей и главной причиной российского присутствия.

Норвежцы опасного гостя долго терпели, а после развала СССР даже пытались подружиться. Особенно теплые отношения возникли во времена президента Медведева и премьерства Йенса Столтенберга. Но по мере того, как Россия показывала свое истинное лицо, дружба начала сходить на нет, а после полномасштабного вторжения России в Украину ни у кого в Норвегии не осталось сомнений, что на Шпицбергене пригрели очень опасную змею.

Поэтому сотрудничество с Россией, которое шло под эгидой Арктического совета, было заморожено. Россияне вели себя соответственно, регулярно давая повод норвежцам нервничать и волноваться за собственную безопасность.

Справочно! Норвегия – страна НАТО, она активно поддерживает Украину, существенно увеличив свои обязательства как союзника в 2025 году. Все это не может не раздражать россиян. Норвегия имеет и сухопутную границу с Россией, а также общее воздушное и морское пространство. Они стали ареной российской гибридной войны с диверсиями, засылкой шпионов и агентов влияния, глушением систем GPS с помощью РЭБ, демонстративным дефиле атомных подводных лодок и военных самолетов.



Журналист The New Yorker Бен Тауб написал об этом сверхинтересный лонгрид. Он два года посещал учения НАТО в Норвегии и жил в приграничном городке Киркенес, где узнал, как проходит гибридная война России на севере и даже увидел настоящую российскую шпионку.

Прямые угрозы России в адрес Норвегии

Россия официально признала Норвегию недружественной страной, а ее первые лица регулярно начали угрожать скандинавам.

Тон задает приближенный к Путину Николай Патрушев. Он обвинил Норвегию в нарушении договора 100-летней давности, обвинив Осло в попытках милитаризации Шпицбергена.

Военная активность стран-членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе. Страны Запада проводят политику, направленную на сдерживание России в регионе… Заморожено международное сотрудничество по линии Арктического совета и других международных форматов, которые действуют в Арктическом регионе. Предпринимаются попытки обсуждения арктических проблем без участия нашей страны,

– жаловался друг Путина и ныне его официальный помощник и куратор флота на заседании российской Морской коллегии в декабре 2024 года.

В марте 2025-го года Патрушев-старший был более жестким, когда в большом интервью журналу "Национальная оборона" заявил, что НАТО угрожает национальным интересам России в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. Более того, он заявил, что Москва имеет право и даже обязана принять немедленные меры для защиты от таких угроз.

Подробно Кто такой Патрушев и какое влияние имеет на Путина

Попытки милитаризации Арктики уже давно стали частью западной геополитической повестки дня. Это прежде всего связано с нарастанием мировой конкуренции за природные ресурсы, что порождает глобальное экономическое противоборство и борьбу за новые транзитные маршруты. В связи с этим значимость богатейшего полярного региона будет только возрастать. Например, в Арктике располагаются такие запасы природных ресурсов, на фоне которых часто меркнут самые привлекательные месторождения в других регионах мира. В то же время Россия считает, что Арктика должна быть территорией мира, где многие государства могут совместно реализовывать экономические и научно-исследовательские проекты, использовать транспортный потенциал северных морей,

– Патрушев-старший о значении Арктики.

Вот только под "многими государствами" Россия явно понимает себя и своего старшего партнера – Китай, возможно, теперь и США (именно такую наживку для команды Трампа забрасывал Путин и его переговорщики в Саудовской Аравии). А все остальные должны просто стоять в стороне, а в случае Норвегии – еще и потенциально уступить собственный суверенитет.



Обучение в Норвегии / Фото forsvaret.no

Для чего всем так нужна Арктика

Кстати, чего-то похожего США требуют от Дании. Пытаясь обосновать необходимость "отжима" Гренландии, министр торговли Говард Латник даже начал порочить память первооткрывателей острова – викингов, рассказывая об их страшных преступлениях 1000 лет.

Интересно, работает ли такая логика в обратном направлении и не нужно ли будет нынешним хозяевам Америки уступить земли и власть коренному населению?

40 лет назад в Голливуде придумали причудливое и очень опасное существо, которое активизировалось и делало страшные и кровавые вещи, когда на Земле существенно теплело. Его звали Хищник (он же Predator) и победить его мог только кто-то вроде Арнольда Шварценеггера в прайме. Ныне на планете мы как раз наблюдаем глобальное потепление, а хищные взгляды направлены на Арктику, которая вот-вот (в пределах нескольких десятков лет) должна стать полноценно судоходной.

Сейчас это возможно лишь несколько месяцев в году, что нивелирует все преимущества контролируемого Россией Северного морского пути и откроет заинтересованным лицам свои богатства, которые, как ожидается, станет значительно проще (и дешевле) добывать.

Именно этим объясняется и активность Китая, который с 2013 года "прописался" в Арктическом совете, хотя совсем не арктическое государство. В этом заключается и интерес президента Трампа, который с грацией слона в посудной лавке сейчас пытается прибрать к рукам Гренландию.

Подробно Для чего Трампу Гренландия

14 марта 2025 года россияне вызвали в МИД посла Норвегии Роберта Квиле, чтобы сообщить ему, что Москва рассматривает усилия Осло по укреплению своей обороны на Шпицбергене и архипелаге Шпицберген как нарушение Договора о Шпицбергене 1920 года. Тогда же россияне призвали Норвегию "отказаться от любой активности, подрывающей международно-правовые основы режима архипелага, способствующей привнесению на территорию Шпицбергена и в прилегающие морские пространства конфликтного потенциала, который ведет к нагнетанию напряженности в регионе".

При этом формальным поводом гнева Москвы стали модернизация аэродрома и причальной инфраструктуры на острове Ян-Майен. Но нюанс заключается в том, что этот остров входит в Шпицбергенский архипелаг, но не подпадает под действие соглашения 1920 года.



Это суверенная земля Норвегии, которая может делать там все, что пожелает, – даже присылать десяток военных (это реальные цифры). Но даже это бесит россиян и в очередной раз доказывает, что они ищут только повод, чтобы проверить, будет ли действовать "5 статья" Вашингтонского договора в условиях Арктики.



Военные базы в Арктике / Карта CSIS

Лучшая инвестиция для Норвегии: при чем здесь Украина

Конечно, страны НАТО не сидят без дела – они проводят традиционные учения Nordic Response, во время которых учатся на побережье Норвегии отражать российский десант, но сейчас все указывает на то, что если придется делать это в реальности, то без Америки. Потому что после прихода Трампа к власти США некогда мощное НАТО в один момент превратилось в "больного пациента".

Американцы четко дали понять, что им не до Европы, более того, им куда интереснее делить мир на зоны влияния, будто на дворе снова 1945 год и Ялтинская конференция вот-вот начнется.



Учения Nordic Response / Фото Flickr

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В этой ситуации Норвегия легко может стать следующей жертвой российской агрессии, а россиянам даже не надо будет что-то особо придумывать, потому что на Шпицбергене уже давно подготовлено "для защиты русскоязычное население", а от дружбы Осло с Киевом – один шаг на превращение в "норвежский режим", который "абсолютно точно имеет" где-то на том же Шпицбергене или где-то среди "исторических русских земель" на побережье Норвегии секретные биолаборатории НАТО (можно даже ничего особо не выдумывать, а взять фабулу из первого сезона Fortitude).

А соответственно – срочно нужна новая "маленькая победоносная война". И если не получится на Балтике, то почему бы не попробовать "обходной путь", ведь Норвегию атаковать будет даже проще, потому что Мурманск рядом и в Баренцевом море сопротивление будет явно меньше.

Российская Федерация всегда выступала за развитие конструктивного взаимодействия в Заполярье с целью сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды. И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки дня, в частности в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе. Работу в Совете будем выстраивать с учетом реального положения дел в данном формате и задач, стоящих перед нашей страной на упомянутом направлении,

– спикер МИД России Мария Захарова 24 января 2025 года ритуально призывает учитывать "позиции на земле", на этот раз в Арктике.

Как это остановить? Конечно, не переговорами – бешеного убийцу можно остановить только силой. Это доказало украинское сопротивление. И, к счастью, это поняли наконец и в Европе. В частности в Норвегии. Только побежденная Россия потеряет свой империалистический аппетит и больше не будет протягивать руки на чужие земли.



Военные учения в Арктике / Фото forsvaret.no

20 марта 2025 года Осло посетил украинский президент Владимир Зеленский. Во время его встречи с норвежским премьером Гаром Стере было объявлено, что Королевство увеличивает нынешний объем поддержки Украины до почти 8 миллиардов долларов, а также масштабирует сотрудничество по производству оружия и ПВО.

Утроение норвежской оборонной поддержки, которое единодушно поддержал парламент, немедленно будет переведено в поддержку артиллерией, боеприпасами, дронами и инвестициями в собственную украинскую базу производства,

– норвежский премьер Гар Стере о важности поддержки Украины, 20 марта 2025 года.



Зеленский и Стере / Фото ОП

Также в практическую плоскость перешло обсуждение вопроса финансирования украинского сопротивления в случае отказа США за счет денег из Суверенного фонда Норвегии, который является одним из самых больших в мире (составляет 1,7 триллиона евро).

Норвежцы точно разбираются в инвестициях, но логика подсказывает, что сейчас они должны сделать свою лучшую и самую удачную инвестицию – в европейскую безопасность, а значит и в собственное будущее.