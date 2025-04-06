Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Times.

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Як Росія готується до війни з НАТО

Звісно, громадськості розповідають не все. Утім, відомо, що Москва проводить дії в Атлантичному океані та акваторії кількох морів.

Ця таємна підводна діяльність почалася ще до повномасштабної війни проти України. Дії Росії спрямовані проти Великої Британії та НАТО загалом. Фактично Кремль веде технологічну битву за підводне панування, що можна порівняти з космічними перегонами між США та СРСР за холодної війни.

Ціллю розвідувальної та підривної діяльності Росії є, зокрема, Велика Британія. Агресор розміщує безпілотні апарати, завдяки яким може втручатися у функціонування глибоководних кабелів зв'язку. Інші ж датчики установили на морському дні.

Такими діями займається Головне управління глибоководних досліджень. Шпигунське судно "Янтар" з'явилося біля берегів Великої Британії у 2024 році. Корабель має на борту безпілотні підводні апарати, які здатні занурюватися на 6000 метрів. Завдяки такій апаратурі росіяни можуть знаходити та картографувати інфраструктуру – і перерізати кабелі або прослуховувати їх.

Росія настільки активна в Атлантиці, що вдається до неочевидних засобів. Наприклад, суперяхти олігархів могли використовувати для підводної розвідки. На деяких із цих суден є шахти для потайного розміщення та вилучення глибоководного розвідувального та водолазного обладнання. Через одну з таких яхт у 2018 році десантний корабель HMS Albion був змушений швидко піти з порту, оскільки військові припустили, що за ними стежать.

Окрім цього, довкола Великої Британії є багато сенсорних пристроїв. Швидше за все, вони відстежують переміщення чотирьох британських підводних човнів класу Vanguard, які становлять постійний ядерний потенціал стримування Великої Британії на морі.